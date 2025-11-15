        Кримінал

        На Кіровоградщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця під час фіктивного продажу авто

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 15:46
        читать на русском →
        Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини / Фото Кримінальна поліція
        Поліція Кіровоградської та Черкаської областей затримала підозрюваного у вбивстві українського військовослужбовця. За даними начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова, на встановлення та затримання чоловіка оперативникам знадобилася доба.

        До поліції звернулася мати військового, який поїхав купувати автомобіль ВАЗ і перестав виходити на зв’язок. Згодом тіло чоловіка знайшли у лісосмузі на межі двох областей. Він загинув від вогнепального поранення.

        Підозрюваним виявився 50-річний житель Кіровоградщини, раніше судимий за незаконне зберігання зброї. За даними слідства, він заманив військового під приводом продажу старого авто та застрелив, щоб заволодіти грошима.

        Наразі затриманому повідомлено про підозру. Поліція продовжує слідчі дії.


