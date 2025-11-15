Скандал на конкурсі “Міс Всесвіт”: боротьба за вплив, гроші й майбутнє індустрії

Цьогорічний конкурс “Міс Всесвіт” проходить на тлі конфлікту між двома ключовими фігурами організації — президентом Miss Universe Organization Раулем Рочею Канту та власником тайської франшизи Наватом Іцарагрисілом, який приймає змагання в Бангкоку.

За інформацією Bloomberg, їхні погляди на майбутнє конкурсу різко розходяться. Іцарагрисіл просуває модель, орієнтовану на TikTok та комерцію, перетворюючи учасниць на інфлюенсерок, що мають активно рекламувати продукти онлайн. Роча виступає проти такого формату, наполягаючи на традиційній концепції конкурсу як “платформи для жіночого розвитку”.

Протистояння загострилося після інциденту на попередньому заході, коли Іцарагрисіл прилюдно розкритикував учасницю від Мексики за відсутність рекламних публікацій у соцмережах. Суперечка вийшла в прямий ефір, частина конкурсанток покинула подію, а Роча звинуватив організатора тайської франшизи у “шкідливих діях”.

Іцарагрисіл, який інвестував у конкурс 2 млн доларів, заявляє, що індустрія “переживає захід” і потребує модернізації. На його думку, без адаптації до нових форматів і маркетингових інструментів конкурс втратить увагу аудиторії.

Miss Universe вже не вперше відображає трансформації суспільства. Від доби Дональда Трампа як власника до нинішніх дебатів про різноманіття та роль соцмереж, конкурс поступово змінює своє обличчя. І хоча в Латинській Америці телевізійний формат досі тримає позиції, у Південно-Східній Азії популярності набуває саме інфлюенсерська модель.

Суперечка між Рочею та Іцарагрисілом показала кризу в глобальному бренд-менеджменті Miss Universe: традиційні підходи й динаміка соцмереж поки що не можуть знайти спільну мову. Фінал конкурсу відбудеться 21 листопада в Бангкоку.