Модель українського походження викликала дискусію, вигравши конкурс “Міс Японія”

Обличчям японської краси стала модель українського походження – принаймні, так вважають судді конкурсу, назвавши в понеділок 26-річну Кароліну Шиіно “Міс Японія”.

Щорічний конкурс “Міс Ніппон”, назва якого походить від японської назви країни, нагороджує діадемою конкурсантку, яка представляє “найвидатнішу красу серед усіх японських жінок”, як зазначено на сайті організаторів. Рішення обрати переможницю з європейським походженням підняло питання про стандарти краси і про те, що означає бути японкою.

“Я хотіла, щоб мене визнали японкою”, – сказала Шиіно, натуралізована громадянка, яка живе в Нагої з 5 років і вільно розмовляє японською мовою, в інтерв’ю CNN в Токіо.

Шиіно сказала, що вона стикалася з труднощами, коли її не сприймали як місцеву жительку через її зовнішність, і сподівається, що її перемога змінить думку про те, кого можна вважати японцем.

“Зрештою, ми живемо в епоху розмаїття, де розмаїття необхідне, – сказала вона. “Є багато таких людей, як я, які стурбовані розривом між своєю зовнішністю і тим, ким вони є насправді”. Вона додала: “Мені постійно говорили, що я не японка, але я абсолютно японка, тому я пішла на конкурс “Міс Японія”, щиро вірячи в себе. Я була дуже щаслива, що мене визнали”.

Японія – етнічно однорідна країна з порівняно низьким рівнем імміграції, що в останні роки спонукало владу до залучення більшої кількості іноземних жителів і працівників, щоб заповнити прогалини, залишені старіючим населенням. Країна намагається збалансувати свої консервативні погляди на імміграцію з потребою в нових і молодих працівниках, хоча опитування Pew у 2018 році показало, що 59% японців вважають, що іммігранти зроблять країну сильнішою.

“Кароліна – японка за національністю, тому немає нічого поганого в її перемозі”, – написав один з коментаторів на X, соціальній медіа-платформі, раніше відомій як Twitter, порівнюючи її з різними спортсменами, народженими за кордоном, які представляли Японію на міжнародних спортивних змаганнях. “Вони японці, як і Кароліна”.

Інші схвалювали її любов до країни. “Багато японців не цінують Японію, то чому ж вона так дорожить Японією, де вона живе з дитинства, що стала натуралізованою громадянкою Японії, прийняла виклик стати Міс Ніппон і була коронована як Міс Ніппон?” – запитав один користувач X, а інший відповів: “Я думав, що вона буде писати пости в Інстаграм: “Мені здалося, що її пости в Instagram були ввічливими і добре написаними, і вона має не тільки красу, а й “японський дух гармонії”. Це Міс Японія”.

Але інші ставили під сумнів, чи може хтось без японського походження представляти ідеали краси країни.

“Расова дискримінація абсолютно неприйнятна, – написав історик Хіроє Ямасіта у мережі X, – але якщо конкурс “Міс Ніппон” базується на концепції краси, то я особисто хотів би, щоб він базувався на стандартах японської краси”. Із зовнішністю Кароліни Шиіно (етнічна японка) не має жодних шансів на перемогу за сучасними цінностями краси”.

Перемога Шиіно відбулася майже через 10 років після того, як Аріана Міямото стала першою дворасовою конкурсанткою, яка отримала титул “Міс Всесвіт Японія”, один з кількох інших титулів національного рівня. Міямото представляла Японію на конкурсі “Міс Всесвіт” у 2015 році.

Конкурс “Міс Ніппон” не є частиною міжнародної мережі конкурсів краси і не пов’язаний з такими глобальними конкурсами, як “Міс Світу” та “Міс Всесвіт”.