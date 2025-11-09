Ворог атакував громади Дніпропетровщини: є поранений і руйнування

У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок атаки російського безпілотника по Маломихайлівській громаді поранення отримав 75-річний чоловік. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Внаслідок влучання дрона пошкоджено приватний будинок, гараж та легковий автомобіль. Окупанти також завдали ударів по Васильківській громаді, де руйнувань зазнали підприємство, житловий будинок, автомобіль та обʼєкти інфраструктури.

Протягом доби 8 листопада російська армія здійснила понад 30 атак по Нікопольському району. Під вогнем перебували Нікополь, а також села Мирівської та Покровської громад. Поліція опрацювала 26 повідомлень про обстріли. На місця прибули слідчо-оперативні групи, які зафіксували пошкодження понад десятка приватних будинків та господарських споруд. В одній із осель виникла пожежа. Потрощено покрівлі та стелі, вибито шибки, понівечено фасади та огорожі.

Впродовж доби 8 листопада армія рф завдала понад трьох десятків ударів по Нікопольському району / Фото Нацполіція

У Павлограді внаслідок чергової атаки дрона пошкоджено житловий будинок. Знищено одну господарську споруду, ще дві отримали значні руйнування. Ураження також зазнав обʼєкт інфраструктури.

Остаточні наслідки ударів документують у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).