Зеленський підписав нові санкції: під ударом “гаманці” Путіна і пропагандисти

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення. Про це він повідомив у соцмережі.

За словами глави держави, Росія продовжує намагатися затягнути війну та виправдати окупацію українських територій, зокрема через пропаганду та політичні кроки. Зокрема, Зеленський згадав нещодавнє демонстративне рішення російської влади про введення «санкцій» проти українських посадовців, у тому числі Прем’єр-міністра України.

«Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу», — підкреслив Президент. Україна вже готує пропозиції щодо розширення санкційного тиску для партнерів — проти джерел фінансування російської воєнної машини та осіб, які ускладнюють ухвалення рішень про мир.

У новий санкційний список України увійшли:

– представники урядових структур РФ, причетні до пограбування українських територій;

– один з так званих «гаманців» Путіна;

– функціонер російської військової розвідки;

– колаборант;

– російські видавництва, що поширюють пропаганду та виправдовують агресію.

«Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано», — наголосив Зеленський.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю.