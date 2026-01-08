Трамп дозволив Конгресу просунути санкційний законопроєкт проти партнерів Росії

Президент США Дональд Трамп дозволив Конгресу просунути двопартійний законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Голосування може відбутися вже наступного тижня, повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

За словами Грема, Трамп «дав зелене світло» ініціативі після їхньої зустрічі, пише Reuters. Документ, над яким сенатор працював разом із республіканцями та демократами протягом кількох місяців, передбачає запровадження санкцій проти держав, що співпрацюють з Росією, зокрема купують її енергоносії. Йдеться про тиск на Москву через її відмову вести переговори про припинення війни проти України.

«Цей законопроєкт дозволить президенту Трампу покарати країни, які купують дешеву російську нафту і тим самим підживлюють воєнну машину Путіна», — заявив Грем, назвавши серед потенційних цілей Китай, Індію та Бразилію.

Сенатор висловив сподівання на «сильне двопартійне голосування» вже наступного тижня. Водночас керівництво Сенату та Палати представників раніше відкладало розгляд документа, оскільки Трамп віддавав перевагу тарифам на імпорт із Індії — другого за обсягами покупця російської нафти після Китаю.

Американський посадовець повідомив Reuters ще в листопаді, що Трамп підпише закон, якщо його ухвалять, але наполягатиме на формулюваннях, які збережуть контроль президента над застосуванням санкцій.

Переговори щодо завершення майже чотирирічної війни в Україні активізувалися з листопада. США також підтримали широку коаліцію союзників України, які пообіцяли надати безпекові гарантії з обов’язковими зобов’язаннями у разі нової агресії Росії. Водночас Москва досі не сигналізувала готовності до поступок і не демонструє наміру прийняти запропоновані умови мирної угоди.