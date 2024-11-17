Суспільство

Переможницею конкурсу “Міс Всесвіт” стала білявка із Данії
17 Листопада 2024 10:41
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Вікторія К'єр Тейлвіг коронована як Міс Всесвіт 2024 на 73-му конкурсі Міс Всесвіт у Мехіко 16 листопада 2024 року / Фото Hector Vivas/Getty Images

Вікторія К’єр Тейлвіг із Данії стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт», фінал якого відбувся в Мехіко.

Як передає CNN, 21-річна танцівниця і підприємиця, яка планує стати юристом, – перша в історії конкурсу данка, якій дістався титул.

У фіналі вона випередила Чідімму Адетшину з Нігерії, Марію Фернанду Белтран з Мексики, Сучату Чуангсрі з Таїланду та Ілеану Маркес з Венесуели. Останній 28 років, у неї є дитина, вона стала першою матір’ю, яка пройшла в топ-5 на конкурсі.

Цього року вперше до участі були допущені жінки старше 28 років. Беатріс Нджойя стала першою 40-річною учасницею, якій вдалося пройти у великий фінал.

Скасування вікового обмеження відбулося на тлі зростаючих закликів до модернізації конкурсу. Напередодні конкурсу 2023 року організація «Міс Всесвіт» також скасувала давню заборону на участь у конкурсі вагітних жінок і матерів, а також жінок, які перебувають або перебували у шлюбі.


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