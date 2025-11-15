“Аферист з Tinder” вийшов з грузинської в’язниці

«Аферист з Tinder» Саймон Леваєв (справжнє ім’я — Шимон Хают) вийшов з кутаїської в’язниці після двомісячного ув’язнення. 35-річного Леваєва, затриманого 15 вересня в Батумі, утримували на запит Німеччини, де він розшукувався за «червоним циркуляром» Інтерполу, передає Ехо Кавказу.

За словами його адвоката Маріам Кублашвілі, Леваєв покинув пенітенціарну установу без будь-яких умов — без застави, без процесуальних зобов’язань і без обмежень на пересування. Німеччина відкликала запит на його арешт і екстрадицію, що адвокат пояснює відсутністю доказів у справі.

Справу проти Леваєва в Німеччині було порушено на підставі заяви мешканки Берліна. Вона стверджувала, що познайомилася з ним у Tinder, стала жертвою маніпуляцій і емоційного тиску, і що Леваєв виманив у неї до 50 000 євро. У разі екстрадиції йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. Причини припинення справи німецькою стороною поки невідомі, пише грузинська служба Радіо Свобода.

Реклама

Реклама

Громадянин Ізраїлю Саймон Леваєв став відомий як шахрай, про якого в 2022 році Netflix зняв документальний серіал Netflix — Tinder Swindler («Аферист з Tinder»). Багато років він знайомився з жінками через додаток онлайн-знайомств Tinder, представляючись спадкоємцем діамантового магната Льва Леваєва. Потім, використовуючи різні шахрайські схеми, він виманював у них гроші.

Його адвокат підкреслює, що за епізодами, викладеними у фільмі, звинувачення йому не пред’являлися.

За словами захисту, Леваєв приїхав до Грузії як до перспективної країни для бізнесу і мав намір розвивати тут криптовалютні проекти, проте перебування у в’язниці змінило його уявлення про місцеві умови.