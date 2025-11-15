Лозівська громада зазнала нових ударів: пошкоджено житло, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури

Мер Лозової, що на Харківщині, Сергій Зеленський повідомив, що протягом доби російські війська завдавали ударів по Лозівській громаді.

Увечері 14 листопада місто пережило атаку керованими авіабомбами. Вибухи пролунали тричі. Пошкоджено близько двадцяти будинків, серед них багатоповерхівки. Руйнувань зазнали п’ять підприємств, освітні заклади, складські та адміністративні приміщення аграрних підприємств.

Від вибухової хвилі постраждав чоловік — у нього зламана рука.

Реклама

Реклама

Уночі 15 листопада по Лозовій спрямували чотири безпілотники. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури спричинили нові перебої з теплопостачанням.

У Лозовій розпочали відновлення пошкоджених будівель і мереж та надають допомогу мешканцям / Фото з Telegram @Zelenskiy_Sergiy

Фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, правоохоронці й спеціальна комісія з обстеження.

У громаді розпочали відновлення пошкоджених будівель і мереж та надають допомогу мешканцям. Влада співпрацює з енергетиками, залізничниками та іншими службами для якнайшвидшої ліквідації наслідків обстрілів.