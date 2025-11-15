На Харківщині внаслідок удару FPV-дрона загинув правоохоронець

На Харківщині поліцейські зафіксували чергові воєнні злочини, скоєні російськими військовими. Протягом минулої доби окупанти били по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Лозівського районів, застосовуючи керовані авіабомби та безпілотники.
У Харківському районі російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль поліції. Унаслідок атаки загинув правоохоронець. В інших населених пунктах району пошкоджено приватні будинки, автомобілі та електромережі.
По місту Лозова росіяни вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, гаражні бокси, приміщення підприємств і ветеринарну лабораторію.
У Богодухівському районі під ударами керованих авіабомб і безпілотників опинилися приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль та електромережі.
За добу поліція провела 18 оглядів місць подій і внесла до ЄРДР відомості щодо 20 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Росії.