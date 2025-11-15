Ворог атакував Дніпро та Нікопольщину: є загиблий і постраждалі, зафіксовано численні руйнування

У ніч на суботу російські війська здійснили чергові повітряні атаки по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Дніпрі ворог спрямував безпілотники, через що в місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні підприємства та автомобіль.

Нікопольський район зазнав ударів БпЛА, артилерійських обстрілів і ударів РСЗВ «Град». Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Загинув 65-річний чоловік. Спалахнули нежитлова будівля та машина. Пошкоджено приватне підприємство, п’ятиповерховий будинок, житлові оселі, газогін і автотранспорт.

На Синельниківщині атаки по Роздорській та Покровській громадах здійснювались за допомогою БпЛА. Постраждав 52-річний чоловік. Зафіксовано пожежі у будинку культури та приватних будинках.

З вечора і до ночі окупанти гатили по Нікополю з артилерії, били безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ / Фото Дніпропетровська ОВА

За даними Повітряного командування, протягом вечора та ночі сили ППО збили над областю 16 ворожих безпілотників.