FT: Apple шукає наступника Тіма Кука, найбільш імовірним кандидатом називають Джона Тернуса

Apple активізувала підготовку до зміни керівництва та опрацьовує план наступництва, оскільки генеральний директор Тім Кук може залишити посаду вже наступного року. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на людей, знайомих із внутрішніми обговореннями в компанії.

За даними FT, найімовірнішим кандидатом на посаду CEO є Джон Тернус, старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії.

Повідомляється, що рада директорів та топменеджери останнім часом посилили підготовку до передачі повноважень після більш ніж 14 років роботи Кука на чолі компанії.

Apple навряд чи оголосить нового керівника до публікації наступного фінансового звіту наприкінці січня, що охоплює ключовий період святкових продажів, зазначає FT.

Тім Кук очолив компанію у 2011 році після відставки співзасновника Apple Стіва Джобса.