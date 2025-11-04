Apple випустила оновлення iOS 26.1: що нового

Компанія Apple офіційно представила оновлення iOS 26.1 для iPhone. Як зазначено на офіційному сайті Apple, оновлення зосереджене на покращенні інтерфейсу, штучного інтелекту та конфіденційності користувачів.

Серед головних нововведень — налаштування візуального стилю Liquid Glass, який дозволяє обрати між прозорим або тонованим виглядом елементів інтерфейсу для зручнішого читання.

Розширено підтримку мов у Apple Intelligence і функції Live Translation — тепер система працює китайською, японською, корейською, італійською та іншими мовами.

У Apple Music з’явився жест для перемикання треків у MiniPlayer (свайп вліво або вправо) і підтримка AutoMix через AirPlay. Також у налаштуваннях можна вимкнути жест «свайп до камери» з екрана блокування — це підвищує приватність користувачів.

Крім того, Apple покращила якість аудіо у FaceTime при слабкому з’єднанні, додала можливість керування зовнішнім USB-мікрофоном і вибору місця збереження записів. У застосунку Fitness тепер можна вручну вводити тренування, а будильник вимикається свайпом.

Оновлення вже доступне для встановлення на всіх сумісних моделях iPhone.