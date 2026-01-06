Під Харковом автомобіль врізався у автобус: 18 постраждалих

У Харківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса, внаслідок якої постраждали 18 людей, серед них — неповнолітній.
Як повідомили в поліції Харківської лбласті, водій автомобіля Kia Sorento, який рухався у напрямку міста Мерефа, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz Sprinter.
У результаті аварії травм зазнали пасажири автобуса, пасажир легковика, а також водії обох транспортних засобів — загалом 18 осіб віком від 17 до 70 років. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці події, інших постраждалих доставили до лікарень.
На місце ДТП виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.