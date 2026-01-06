        Кримінал

        Молодик “замовив” свою тещу, але щось пішло не так

        Віктор Алєксєєв
        6 Січня 2026 13:09
        Чоловікові повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство / Фото ДКР Нацполіції
        Працівники карного розшуку запобігли замовному вбивству жінки, яке планував 23-річний мешканець Дніпропетровської області. За вбивство своєї тещі чоловік пообіцяв виконавцю 5 тисяч доларів США.

        Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національна поліція України.

        За оперативною інформацією, молодик через тривалі конфлікти з матір’ю дружини вирішив позбавити її життя та почав шукати кілера через соціальні мережі. Знайшовши «виконавця», він передав аванс, підтвердивши серйозність своїх намірів.

        Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої імітували вбивство жінки. Після того як замовник отримав фальшиві «докази» виконання злочину, його одразу затримали.

        Чоловікові повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


