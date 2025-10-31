WhatsApp готує додаток для Apple Watch

WhatsApp вперше запускає окремий додаток для Apple Watch, який дозволить читати та відповідати на повідомлення безпосередньо з годинника, повідомляє WABetaInfo. Раніше користувачі могли взаємодіяти із сервісом лише через стандартні сповіщення.

Додаток наразі доступний у бета-версії через TestFlight і працює як супутній до iPhone, тобто не є повністю автономним. Apple Watch повинен бути підключений до iPhone, і месенджер використовує його з’єднання.

Користувачі зможуть переглядати список чатів, читати повідомлення, надсилати відповіді за допомогою тексту, голосового введення або емодзі, а також реагувати на окремі повідомлення. Також передбачена можливість переглядати медіа та надсилати голосові повідомлення.

Повноцінна автономна робота без смартфона поки недоступна, однак запуск додатка вважають першим кроком до розширення функціональності месенджера на носимих пристроях.

Додаток працює на Apple Watch з watchOS 10 і вище. Дата публічного релізу в App Store поки не оголошена.