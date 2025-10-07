        Техно

        Apple змінила спосіб вимкнення будильника в iOS 26.1 — тепер треба “провести, щоб зупинити”

        Сергій Бордовський
        7 Жовтня 2025 21:03
        читать на русском →
        Будильник на iPhone з iOS 26.1 / Фото: 9to5Mac
        Будильник на iPhone з iOS 26.1 / Фото: 9to5Mac

        У новій бета-версії iOS 26.1 компанія Apple змінила спосіб взаємодії з будильником і таймерами. Замість того, щоб просто натиснути кнопку Stop, тепер користувачам потрібно провести пальцем по екрану — “Slide to Stop”.

        Про це пише 9to5Mac.

        Функція Snooze («відкласти») залишається у вигляді звичної кнопки, але повне вимкнення сигналу тепер вимагає свідомої дії — свайпу. Як зазначають розробники, це допоможе уникнути випадкового вимкнення будильника, коли користувач ще напівсонний.

        Зміни впроваджено у другій бета-версії iOS 26.1, доступній для тестувальників. У ній також виправлено кілька дрібних проблем із роботою сигналів і таймерів.


