Швидший, розумніший і з добою автономності: Apple представила MacBook Pro з процесором M5

Apple презентувала оновлений 14-дюймовий MacBook Pro з чипом M5, який став найпотужнішим у лінійці Mac. Компанія називала новинку “наступним великим кроком у розвитку штучного інтелекту на Mac”.

Про це йдеться на сайті Apple.

Новий процесор M5 отримав графічний модуль нового покоління з Neural Accelerator у кожному ядрі. Це забезпечує до 3,5 раза вищу продуктивність у завданнях зі штучним інтелектом і на 60% швидшу графіку порівняно з моделлю M4.

MacBook Pro оснащений швидшим процесором, розширеною пропускною здатністю пам’яті понад 150 ГБ/с і удвічі швидшим SSD, що дозволяє оперативніше запускати застосунки, працювати з великими файлами та обробляти мовні моделі офлайн. Автономність пристрою збільшена до 24 годин на одному заряді.

Чип M5 підвищує ефективність у завданнях зі штучним інтелектом — від генерації зображень до роботи з локальними моделями, що прискорює відеомонтаж, 3D-рендеринг, аналіз даних і компіляцію коду.

Серед характеристик моделі — дисплей Liquid Retina XDR з матовим нанопокриттям, 12-мегапіксельна камера з Center Stage, шість динаміків зі Spatial Audio, широкий набір портів, підтримка Apple Intelligence та нова macOS Tahoe.

Ноутбук виготовлений на 45% із перероблених матеріалів, включно зі 100% переробленим алюмінієм і кобальтом, а пакування повністю паперове. Базова вартість становить 1599 доларів, попередні замовлення вже відкриті, старт продажів запланований на 22 жовтня.