Наше військо залишило н.п. Нововасилівське

Сили оборони півдня України повідомляють про подальше загострення ситуації на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини, де російські війська не зменшують інтенсивність штурмів і вогневих ударів.

Минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках відбулося майже 40 бойових зіткнень. Противник продовжує атакувати українські позиції та намагається просуватися, здійснюючи інфільтрацію вглиб оборони.

За даними Сил оборони, за добу зафіксовано понад 350 обстрілів, під час яких окупанти використали більш як 1500 боєприпасів. Втрати противника становили майже 300 військових та 58 одиниць техніки, включно з танком, бронемашинами, артилерійськими системами різних типів та легкомоторною технікою.

Реклама

Реклама

У зв’язку з перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії фронту та задля збереження життя українських військовослужбовців, підрозділи були виведені з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони рубежі.

“Сили оборони продовжують блокувати просування російських підрозділів та завдавати комбінованих вогневих ударів. Захисники півдня України ведуть запеклі бої за кожен метр української землі”, – йдеться у повідомленні.