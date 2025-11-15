Нікополь: п’ятеро поранених після удару російського FPV-дрона по АЗС

У Нікополі поліція задокументувала наслідки атаки російського FPV-дрона по місцевій автозаправній станції. Удар стався 15 листопада близько 11:00, коли на території АЗС перебували люди та транспорт.

П’ятеро людей отримали поранення внаслідок удару FPV-дроном по АЗС / Фото Нацполіція

Внаслідок вибуху тяжкі осколкові поранення отримав 60-річний чоловік. Ще четверо людей — троє чоловіків та жінка віком від 46 до 55 років — також постраждали. Усім потерпілим надали медичну допомогу.

На місці працювала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції. Правоохоронці задокументували пошкодження АЗС та автомобілів, зібрали речові докази, опитують свідків і постраждалих.

