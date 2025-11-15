Україна розпочала перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про старт масштабного оновлення управління державними компаніями в енергетичному секторі. За його словами, перезавантаження відбуватиметься паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності підприємств.
Порядок дій визначено під час наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим.
Зокрема:
- «Енергоатом» — протягом тижня мають бути створені всі умови для формування нової професійної наглядової ради та подальшого повного перезавантаження правління.
- «Укргідроенерго» — термінове проведення конкурсу на керівника компанії та доукомплектування наглядової ради.
- Оператор ГТС України — доформування наглядової ради та проведення конкурсу на нового генерального директора.
- «Нафтогаз України» — у зв’язку із завершенням контрактів чинної наглядової ради у січні 2026 року буде оголошено конкурс, щоб новий склад розпочав роботу з початку року.
- У решті великих державних енергетичних компаній оновлять представників держави в наглядових радах.
Президент також доручив уряду підтримувати постійну комунікацію з правоохоронними та антикорупційними органами. Зеленський наголосив, що будь-які виявлені корупційні схеми матимуть оперативну і справедливу реакцію.
«Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – абсолютний пріоритет», — підкреслив глава держави.