Україна розпочала перезавантаження ключових енергетичних держпідприємств — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про старт масштабного оновлення управління державними компаніями в енергетичному секторі. За його словами, перезавантаження відбуватиметься паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності підприємств.

Порядок дій визначено під час наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим.

Зокрема:

Реклама

Реклама

«Енергоатом» — протягом тижня мають бути створені всі умови для формування нової професійної наглядової ради та подальшого повного перезавантаження правління.

«Укргідроенерго» — термінове проведення конкурсу на керівника компанії та доукомплектування наглядової ради.

Оператор ГТС України — доформування наглядової ради та проведення конкурсу на нового генерального директора.

«Нафтогаз України» — у зв’язку із завершенням контрактів чинної наглядової ради у січні 2026 року буде оголошено конкурс, щоб новий склад розпочав роботу з початку року.

У решті великих державних енергетичних компаній оновлять представників держави в наглядових радах.

Президент також доручив уряду підтримувати постійну комунікацію з правоохоронними та антикорупційними органами. Зеленський наголосив, що будь-які виявлені корупційні схеми матимуть оперативну і справедливу реакцію.

«Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – абсолютний пріоритет», — підкреслив глава держави.