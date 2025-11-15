Трамп розриває союз зі своєю донедавно найпалкішою прихильницею

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення підтримки конгресвумен-республіканки Марджорі Тейлор Ґрін, з якою його роками пов’язував тісний політичний союз. Рішення він оприлюднив у п’ятницю ввечері на платформі Truth Social, пише Axios.

Трамп заявив, що Ґрін «надто змістилася вліво» та пообіцяв підтримати її конкурента на праймериз, «якщо з’явиться відповідний кандидат».

«Я відкликаю свою підтримку та схвалення “конгресвумен” Марджорі Тейлор Ґрін», — написав він, додавши, що «все, що робить “Божевільна” Марджорі — це скаржиться».

За словами Трампа, конфлікт почався після того, як він показав Ґрін дані опитувань, які свідчили, що вона не здатна перемогти на загальнодержавних виборах навіть із його підтримкою. Він також заявив, що більше не бере трубку від неї: «Я не можу щодня слухати тиради божевільної».

Останніми тижнями Ґрін неодноразово відступала від лінії своєї партії, чим викликала роздратування Трампа та подив у республіканців. Зокрема:

– вона заявила, що у республіканців «немає плану» щодо реформи охорони здоров’я;

– стала однією з чотирьох республіканців, які підписали петицію про розкриття «справи Епштейна», всупереч позиції Трампа;

– в інтерв’ю Axios критично оцінила його програму на другий термін, назвавши її «America Last».

У відповідь на допис Трампа Ґрін звинуватила президента в атаці проти неї та оприлюднила їхнє листування, де пояснює свої дії. Вона також заявила, що Трамп «надзвичайно активно намагається заблокувати публікацію файлів Епштейна».

«Я підтримувала президента Трампа своїм часом, власними коштами, боролася за нього тоді, коли майже всі інші республіканці відвернулися. Але я не поклоняюся і не служу Дональду Трампу», — написала Ґрін.

Донедавна вона уникала прямої критики на адресу Трампа, покладаючи провину на його команду чи керівництво партії.

За даними Axios, Трамп уже кілька місяців приватно висловлював невдоволення Ґрін і запитував союзників, «що з нею сталося». Паралельно він працює над тим, щоб не допустити до переобрання ще одного союзника Ґрін — конгресмена Томаса Массі, який також вимагає оприлюднити матеріали щодо Епштейна.