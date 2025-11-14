Samsung підвищила ціни на чипи пам’яті до 60%: чим це загрожує

Samsung Electronics цього місяця на 60% підвищила ціни на певні чипи пам’яті, які зараз у дефіциті через глобальні перегони зі створення центрів обробки даних для ШІ.

Про це пише Reuters.

Samsung відклала офіційне оголошення цінових параметрів у жовтні, хоча зазвичай робить це щомісячно. Джерела Reuters кажуть, що дефіцит на ринку настільки серйозний, що деякі виробники серверів і дата-центрів погоджуються на підвищені ціни, а у галузі фіксують ознаки панічних закупівель.

Стрімке зростання цін на ці чипи памʼяті, які в основному використовуються у серверах, ймовірно, збільшить навантаження на великі компанії, що розбудовують інфраструктуру для даних. Це також загрожує зростанням вартості інших продуктів, як-от смартфони та комп’ютери, де вони також використовуються.

“Багато найбільших виробників серверів і будівельників дата-центрів тепер визнають, що вони не отримають і близько достатньої кількості продукту. Премії, які виплачуються, є екстремальними”, — сказав президент дистриб’ютора напівпровідників Fusion Worldwide Тобі Гоннерман.

За його словами, контрактні ціни південнокорейської компанії на модулі DDR5 обсягом 32 ГБ у листопаді зросли до 239 доларів — зі 149 доларів у вересні.

Чипи пам’яті DDR використовуються у серверах, комп’ютерах та інших пристроях, допомагаючи у роботі обчислень шляхом тимчасового зберігання даних та управління швидкою передачею й отриманням інформації.

За даними Fusion Worldwide, Samsung також підвищила ціни на чипи DDR5 обсягом 16 ГБ та 128 ГБ приблизно на 50% — до 135 і 1194 доларів відповідно. Ціни на 64 ГБ DDR5 і 96 ГБ DDR5 зросли більш ніж на 30%.

Підвищення цін також підтвердило інше джерело, поінформоване Samsung. Джерело відмовилося назватися, оскільки інформація не є публічною.

Як пише Reuters, у Samsung інформацію відмовилися коментувати.