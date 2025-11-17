За ніч зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, двох балістичних ракет на 2 локаціях

У ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.