        За ніч зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, двох балістичних ракет на 2 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        17 Листопада 2025 09:27
        Удар по селищу Лиманівка (Панютино) під Лозовою в Харківській області. Там розташована газокомпресорна станція / Скріншот відео
        Удар по селищу Лиманівка (Панютино) під Лозовою в Харківській області. Там розташована газокомпресорна станція / Скріншот відео

        У ніч на 17 листопада (з 20:00 16 листопада) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


