Синєгубов: у Балаклії двоє загиблих, ще 11 постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ОДА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, зокрема 5 дітей. Загинули 4 людини.

У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років.

Нагадаємо, за даними ДСНС і начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова: попередньо 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік.

Ворог атакував 2 БпЛА Холодногірський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️3 КАБ;

▪️3 ФАБ;

▪️15 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️3 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку, складську будівлю;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Кадниця), приватний будинок, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Лютівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру (с. Старовірівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), 13 приватних домоволодінь, господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), 7 багатоквартирних будинків, 10 автомобілів (м. Балаклія);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);

▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).