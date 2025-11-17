Синєгубов: у Балаклії двоє загиблих, ще 11 постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області, повідомляє начальник ОДА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, зокрема 5 дітей. Загинули 4 людини.
У м. Балаклія загинули два 70-річні та 57-річний чоловіки, постраждали три 34-річні, 61-річний, 36-річний і 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 і 17 років.
Нагадаємо, за даними ДСНС і начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова: попередньо 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.
У м. Ізюм постраждала 14-річна дівчинка; у с. Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік; у с. Панютине Лозівської громади постраждала 31-річна жінка; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка; у сел. Великий Бурлук загинув 70-річний чоловік; у с. Буряківка Великобурлуцької громади постраждав 55-річний чоловік.
Ворог атакував 2 БпЛА Холодногірський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 ракети (тип встановлюється);
▪️3 КАБ;
▪️3 ФАБ;
▪️15 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️3 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у м. Харків пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку, складську будівлю;
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Кадниця), приватний будинок, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Лютівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру (с. Старовірівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), 13 приватних домоволодінь, господарчі споруди (сел. Великий Бурлук);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (м. Ізюм), 7 багатоквартирних будинків, 10 автомобілів (м. Балаклія);
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине);
▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Лиманівка);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шевченкове Перше).