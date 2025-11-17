СБУ затримала агентку російської розвідки, яка встановлювала ретранслятори для дронів та ракет на Сумщині

Служба безпеки повідомила про затримання на Сумщині агентки російської воєнної розвідки, яка коригувала удари по регіону та встановлювала ретранслятори для забезпечення стійкого зв’язку російських дронів і ракет. За даними СБУ, 34-річна мешканка Конотопа потрапила в поле зору російських спецслужб після того, як шукала заробіток у телеграм-каналах.

Після вербування жінка придбала радіонавігаційне обладнання, налаштувала його на потрібні для ворога частоти й почала встановлювати радіомаячки в покинутих будівлях. Використовуючи ці пристрої, російські війська отримували стійкий зв’язок для дронів і ракет, що дозволяв їм обходити українські засоби радіоелектронної боротьби.

За даними слідства, агентка надсилала куратору фото й координати місцевих військових частин, а поруч з однією з авіабаз облаштувала приховану відеопастку з 4G-камерою для онлайн-трансляції. У такий спосіб російські сили намагалися відстежувати польоти української авіації та наслідки ударів по прикордонних районах.

Реклама

Реклама

Співробітники СБУ задокументували діяльність жінки та затримали її. Одночасно були проведені заходи з деактивації встановлених пристроїв і посилення безпеки пунктів базування Сил оборони. Під час обшуків у неї вилучили шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв’язку.

Фігурантці повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права застави й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.