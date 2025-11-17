Volvo XC60 та XC90 з пробігом: який рік випуску обирати?

Купівля автомобіля преміум-класу з пробігом — це завжди питання довіри. Особливо, коли йдеться про Volvo XC60 і Volvo XC90 — моделі, що поєднують скандинавський дизайн, бездоганну безпеку та витриману динаміку. Обидва кросовери створені так, щоб витримувати час і залишатися актуальними навіть через кілька років після випуску. Проте, обираючи вживаний автомобіль, варто знати, які покоління та модифікації найкраще відповідають вашим потребам.

Volvo XC60: еволюція у деталях

XC60 — це один із найпопулярніших середньорозмірних SUV на українському ринку. Його друга генерація, представлена у 2017 році, стала справжнім проривом у дизайні та технологіях. З того часу модель щороку вдосконалювалася, і саме версії після 2021 року вважаються найвдалішими серед Volvo з пробігом.

Що варто врахувати при виборі XC60:

2018–2020 роки випуску — оптимальні за співвідношенням ціни й оснащення. Такі авто вже мають сучасну архітектуру SPA, чудову шумоізоляцію та м’які гібридні системи.

2021–2023 роки — рестайлінг із новим інтерфейсом Google, 12,3-дюймовим дисплеєм водія та покращеною підвіскою. Моделі цього періоду вирізняються оновленими LED-фарами Thor’s Hammer і кращою плавністю ходу.

Двигуни B5 і T8 — найнадійніші з погляду динаміки та витрат палива. B5 (250 к.с.) — класичний м’який гібрид із повним приводом, тоді як T8 Plug-in Hybrid забезпечує потужність 453 к.с. і запас ходу на електротязі до 80 км.

XC60 підходить тим, хто цінує компактність, динаміку і комфорт у місті, але хоче зберегти здатність до далеких подорожей.

Volvo XC90: флагман, який не старіє

XC90 — це символ скандинавської інженерії, автомобіль, що став обличчям сучасного Volvo. Його друге покоління дебютувало у 2015 році, і навіть через майже десятиліття модель виглядає сучасно. Вибираючи XC90 з пробігом, слід орієнтуватися на технічний стан, тип двигуна і рік рестайлінгу.

Ключові рекомендації для вибору XC90:

2016–2019 роки — відзначаються відмінною якістю збірки й першими реалізаціями системи Pilot Assist. Проте мультимедійна система Sensus потребує оновлення.

2020–2022 роки — період, коли XC90 отримав сучасну лінійку B5 і T8 Hybrid, адаптивну пневмопідвіску та нову систему очищення повітря CleanZone.

2023 рік і пізніше — це фактично новий рівень електрифікації. Оновлений інтерфейс з підтримкою Google, покращене керування та оновлена шумоізоляція роблять XC90 ідеальним сімейним SUV навіть у версіях з пробігом.

XC90 має просторий 7-місний салон, 977 літрів багажного відділення і кліренс 216 мм, що робить його ідеальним для великих сімей і подорожей Україною.

Як зробити правильний вибір?

Вибір між XC60 і XC90 залежить від ваших звичок і способу життя. Якщо вам потрібен маневрений кросовер для міста з акцентом на економічність, варто придивитися до XC60 2021–2023 років. Якщо ж ви шукаєте великий універсальний автомобіль для подорожей і сімейних поїздок — XC90 2020+ стане найкращим варіантом.

На що звернути увагу при покупці:

Історію обслуговування — перевагу мають автомобілі з офіційною сервісною історією.

Оригінальність запчастин — Volvo використовує лише сертифіковані компоненти, що забезпечує довговічність.

Стан підвіски та АКПП — обидві моделі мають складну адаптивну систему, яку варто перевіряти на СТО.

Роботу гібридної системи — батареї B5 і T8 зберігають ресурс понад 200 тис. км при правильному догляді.

Обидві моделі демонструють, як Volvo поєднує технологічність і надійність. XC60 дарує гнучкість, XC90 — масштаб, але в обох випадках ви отримуєте ту саму шведську філософію безпеки, де спокій — це головна розкіш.

Щоб переконатися в якості автомобілів Volvo з пробігом, протестувати обрані моделі та отримати професійну консультацію, звертайтесь до офіційного дилерського центру «Volvo Київ Аеропорт», де представлені перевірені XC60 і XC90 із гарантією та повною історією обслуговування.