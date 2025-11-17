        Політика

        Зеленський: Україна замовила у Франції 100 винищувачів Rafale

        Віктор Алєксєєв
        17 Листопада 2025 13:11
        Винищувач Rafale на злітно-посадковій смузі перед прибуттям президента України Володимира Зеленського в понеділок, 17 листопада 2025 року, на авіабазі Віллакубле поблизу Парижа / Фото Reuters
        Винищувач Rafale на злітно-посадковій смузі перед прибуттям президента України Володимира Зеленського в понеділок, 17 листопада 2025 року, на авіабазі Віллакубле поблизу Парижа / Фото Reuters

        Україна зробила замовлення у Франції на 100 винищувачів Rafale для потреб Збройних сил.

        Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами після підписання контракту з французькою стороною на авіабазі Віллакубле.

        «Україна щойно здійснила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своєї армії», — зазначив він.

        Літак Rafale був виставлений в аеропорту Віллакублі, стоячи перед французьким і українським прапорами.

        Як зазначає Reuters, деякі з них можуть надійти безпосередньо з французьких запасів, хоча більша частина буде довгостроковою і стане частиною зусиль України щодо збільшення свого авіапарку до 250 бойових літаків, включаючи американські F-16 і шведські Gripen.

        Експлуатація сучасних літаків потребуватиме часу, враховуючи сувору програму підготовки майбутніх пілотів.


