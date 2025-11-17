Зеленський знаходиться з візитом у Франції

Президент України Володимир Зеленський вранці в понеділок прибув до Парижа.

В аеропорту Вілакубле розпочалась офіційна церемонія зустрічі, передає Укрінформ.

«Лідери мають обговорити питання двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній, економічній та оборонній сферах та підтримати динаміку роботи над питанням гарантій безпеки в межах коаліції охочих», – повідомили раніше в канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона.

Повідомляється, що сторони підпишуть оборонну угоду, для посилення бойової авіації та протиповітряної оборони України.

Французькі промисловці, зокрема, представили Зеленському винищувач Rafale та його озброєння, систему протиповітряної оборони нового покоління SAMP-T, а також кілька систем дронів. Точний зміст Листа про наміри щодо постачання Францією військового обладнання наразі не розголошується.

Попереду у президента також відвідини Штабу багатонаціональних сил для України.

Пізніше під час зустрічі в Єлисейському палаці з президентом Макроном відбудеться підписання важливих двосторонніх угод.