У Житомирі затримали чоловіка, який через ревнощі вбив двох жінок

У Житомирі оперативники карного розшуку затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох жінок. За даними Нацполіції, трагедія сталася ввечері біля однієї з багатоповерхівок міста, коли троє раніше знайомих людей спілкувалися на вулиці. Між ними раптово виникла суперечка, під час якої підозрюваний приревнував одну з жінок до іншого чоловіка.

У розпал конфлікту молодик дістав ніж і завдав кілька ударів 36-річній жінці. Її 39-річна подруга намагалася втрутитися та захистити потерпілу, але теж отримала смертельні ножові поранення. Очевидці одразу викликали медиків та правоохоронців, однак 36-річна постраждала померла в кареті швидкої допомоги від отриманих травм.

Працівники поліції встановили особу зловмисника, з’ясували місце його перебування і затримали. За вчинення особливо тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

