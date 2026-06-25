У Росії Коломойського заочно засудили до 12 років у справі про нафту “Татнефти”

Альметьєвський міський суд Республіки Татарстан заочно засудив Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського, Геннадія Боголюбова та Павла Овчаренка до 12 років позбавлення волі. Про це повідомило МВС Росії.

У російському відомстві заявили, що всі четверо перебувають у міждержавному розшуку. Їх обвинувачували за статтями про створення злочинного співтовариства та привласнення або розтрату в особливо великому розмірі.

За версією російського слідства, у 2006–2007 роках фігуранти, перебуваючи за межами РФ, нібито створили злочинне співтовариство та через підприємство-посередника організували постачання на територію України російської нафти.

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Йдеться про 858,6 тис. тонн нафти вартістю понад 10 млрд рублів, яку, як стверджує російська сторона, згодом було викрадено.

Судовий процес проходив заочно, оскільки обвинувачені перебувають за межами Росії. Вирок поки не набрав законної сили.

У МВС РФ також заявили, що за ініціативою слідчого департаменту було накладено арешт на майно афілійованої з обвинуваченими компанії на суму понад 20 млрд рублів, зокрема на її акції вартістю понад 10 млрд рублів.

Російське провадження у цій справі тягнеться кілька років. Ще у 2021 році російські правоохоронці заявляли про розслідування щодо Коломойського, Боголюбова, Ярославського та Овчаренка у справі про нібито викрадення нафти у “Татнефти”.

Тоді йшлося про постачання сировини на Кременчуцький нафтопереробний завод компанії “Укртатнафта”. За версією російського слідства, частина поставленої нафти нібито не була оплачена.

У 2022 році російський суд уже заочно арештовував Коломойського та Боголюбова в межах цієї справи.

В Україні та за кордоном справа навколо “Укртатнафти” і претензій “Татнефти” має тривалу історію судових спорів. Зокрема, російська компанія раніше намагалася стягнути компенсацію через міжнародні та іноземні суди.

Коломойський в Україні перебуває під вартою в інших кримінальних провадженнях. Українські правоохоронці підозрюють його, зокрема, у справах щодо легалізації коштів та заволодіння майном, однак російський вирок стосується окремої справи, пов’язаної з претензіями РФ щодо нафти “Татнефти”.