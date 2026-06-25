Мільйони переглядів за кілька годин: військовий РФ записав резонансне звернення до Путіна

Олександр Лунін, російський військовий із Воронезької області, який брав участь у вторгненні в Україну та веде блог в Instagram і на інших платформах, записав звернення до Володимира Путіна.

За чотири години ролик у Instagram зібрав понад 3,5 млн переглядів і понад 125 тисяч лайків.

У відео Лунін стверджує, що 24 і 25 червня з ним зустрічалися чиновники, зокрема представники Міноборони РФ та силових структур.

За словами блогера, вони нібито передали йому повідомлення для президента Росії: якщо Путін не дасть йому аудієнцію у прямому ефірі, він “розповість усю правду” про те, що зараз відбувається в країні.

При цьому Лунін не пояснив, чому чиновники нібито обрали саме його для такої місії.

У зверненні військовий заявив, що “десятки, сотні, тисячі” російських солдатів утримують у ямах як покарання з боку командирів.

За його словами, йдеться про військових, які відмовилися виконувати “самогубні накази” або віддавати свої гроші. Лунін також стверджує, що таких солдатів згодом можуть записувати як зниклих безвісти.

Він закликав Путіна звернути на це увагу і запросити його до себе.

Лунін також заявив, що наслідки можуть бути “дуже серйозними”, якщо найближчим часом він не потрапить до Кремля і не виступить у прямому ефірі поруч із Путіним.

В іншому відео блогер наголосив, що “це не блеф”. Він заявив, що якщо з ним або його родиною щось станеться, це нібито стане “сигналом для початку дій”.

Хто саме, за його словами, приїжджав до нього і передав повідомлення для Путіна, Лунін готовий розповісти лише президенту РФ у прямому ефірі.

Водночас він запевняє, що не є “лідером повстання”, а лише передає повідомлення.

“Я передаю повідомлення, не більше того. Я не лідер повстання. До мене приїхали з однієї простої причини: тому що мене не можна купити, тому що президент мене почув”, — заявив Лунін.