Smile Park розіграв 100 000 гривень для дитячих колективів: перемогу здобув Ліцей №293 у Києві

13 червня мережа сімейних розважальних комплексів Smile Park оголосила результати масштабної Всеукраїнської акції для шкільних класів, дитячих садочків, спортивних секцій та творчих колективів. Головний приз – 100 000 гривень на потреби колективу та iPad для керівника – отримав Ліцей №293 Деснянського району міста Києва.

Ініціатива стала однією з найбільших соціальних акцій мережі та була спрямована на підтримку дитячих колективів, які щодня навчаються, займаються спортом, творчістю та розвивають свої таланти.

Окрему увагу Smile Park приділяє співпраці з освітніми закладами. Для школярів мережа створила 8 спеціальних навчально-пізнавальних програм, які поєднують активний відпочинок, командну взаємодію та нові знання. Такі програми дозволяють дітям не лише цікаво проводити час разом із класом, а й розвивати навички комунікації, лідерства та роботи в команді.

Участь в акції могли взяти шкільні класи, дитячі садочки, спортивні секції та творчі колективи з Києва, Харкова та Львова. Для цього потрібно було відвідати один із комплексів Smile Park групою від 15 осіб та взяти участь в навчально-пізнавальній програмі. Кожен колектив автоматично ставав учасником розіграшу головного призу.

«Ми щодня працюємо для того, щоб дарувати дітям яскраві емоції та незабутні враження. Але для нас важливо не лише створювати розваги, а й підтримувати дитячі спільноти, які об’єднують дітей навколо навчання, спорту та творчості. Саме тому ми реалізували цю масштабну ініціативу та подарували одному з колективів можливість втілити мрії в реальність», зазначають у Smile Park.

Отримані кошти Ліцей №293 може спрямувати на розвиток освітнього середовища, оновлення матеріально-технічної бази, організацію відпочинку або реалізацію важливих для учнів проєктів.

Соціальні проєкти вже стали важливою частиною діяльності Smile Park. Компанія регулярно підтримує дитячі ініціативи, проводить благодійні заходи, сприяє розвитку юних талантів та створює можливості для їхньої саморелізації.

Ще однією знаковою ініціативою мережі є «Дні талантів» – масштабний проєкт, покликаний підтримати творчих та обдарованих дітей. Участь у ньому вже взяли близько 3 000 дітей, які отримали можливість виступити на сцені, продемонструвати свої здібності та зробити ще один крок до власної мрії.

У Smile Park зазначають, що не планують зупинятися на досягнутому. Вже зараз команда готує нові програми для шкіл на наступний навчальний сезон.

Сьогодні Smile Park працює у Києві, Харкові та Львові, щодня об’єднуючи тисячі родин навколо спільного відпочинку, дитячих свят та яскравих емоцій. Водночас мережа продовжує реалізовувати соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку дітей, освітніх закладів і творчих колективів.

Детальніше про діяльність мережі та майбутні ініціативи можна дізнатися на сайті https://smilepark.ua/ та в соціальних мережах https://www.instagram.com/smile_park_ua/.