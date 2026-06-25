Зеленський підтвердив удари по нафтобазі в Краснодарському краї та двох НПЗ в Уфі

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази “Полтавська” у Краснодарському краї РФ та двох нафтопереробних заводів в Уфі. Про це він повідомив у зверненні щодо українських далекобійних операцій.

За словами президента, українські далекобійні удари є “послідовними точними відповідями” на затягування Росією війни та атаки по українських містах і громадах.

Зеленський повідомив, що вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу “Полтавська” у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі становить близько 300 кілометрів від лінії фронту.

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Вранці, за словами президента, СБУ влучила по двох нафтопереробних заводах в Уфі — “Башнефть-Уфанефтехим” і “Башнефть-Новойл”.

Зеленський зазначив, що ці об’єкти розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.

“Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність”, — заявив президент.

Він наголосив, що Росії варто думати про “справжню дипломатію”, а не намагатися виграти час або знову когось обдурити.

“Війну потрібно завершувати”, — підкреслив Зеленський.