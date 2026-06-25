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        Росіяни скинули три авіабомби на Дружківку: загинула жінка, ще четверо людей поранені

        Сергій Бордовський
        25 Червня 2026 16:43
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        Окупанти вдарили по Дружківці трьома ФАБ-250 / Фото: Прокуратура
        Окупанти вдарили по Дружківці трьома ФАБ-250 / Фото: Прокуратура

        Російські війська вдарили по Дружківці Донецької області трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо цивільних дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

        За даними слідства, удар стався 25 червня 2026 року близько 11:30.

        Внаслідок атаки загинула 56-річна цивільна жінка.

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        Крім того, поранення отримали 68-річний чоловік і троє жінок віком 51, 58 та 67 років.

        У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

        За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.


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