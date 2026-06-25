Росіяни скинули три авіабомби на Дружківку: загинула жінка, ще четверо людей поранені

Російські війська вдарили по Дружківці Донецької області трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо цивільних дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, удар стався 25 червня 2026 року близько 11:30.
Внаслідок атаки загинула 56-річна цивільна жінка.
Крім того, поранення отримали 68-річний чоловік і троє жінок віком 51, 58 та 67 років.
У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.