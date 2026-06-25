Росіяни скинули три авіабомби на Дружківку: загинула жінка, ще четверо людей поранені

Зеленський підтвердив удари по нафтобазі в Краснодарському краї та двох НПЗ в Уфі

Крім того, поранення отримали 68-річний чоловік і троє жінок віком 51, 58 та 67 років.

За даними слідства, удар стався 25 червня 2026 року близько 11:30.

Російські війська вдарили по Дружківці Донецької області трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо цивільних дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура .