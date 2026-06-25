Качинський заявив, що поверне український орден Ярослава Мудрого

Лідер польської партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що має намір повернути український орден князя Ярослава Мудрого та закликав Польщу блокувати наступні етапи переговорів про вступ України до ЄС. Про це пише Rzeczpospolita.

Качинський наголосив, що йдеться про його особисту позицію, а не про офіційне рішення партійного керівництва PiS.

Політик зробив заяву, коментуючи участь мера Львова у конференції, присвяченій відбудові України. Він різко висловився на адресу українського посадовця та назвав саму його присутність “демонстрацією з боку України” щодо того, як Київ бачить відносини з Польщею.

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Качинський також оголосив, що поверне українську державну нагороду.

“Я теж поверну орден досить високого рангу. Орден Ярослава Мудрого, тобто найвищий. У мене не орден першого класу, бо я не президент, у мене орден другого класу”, — заявив він.

За словами лідера PiS, це має стати проявом його ставлення “не стільки до українців, скільки до українських еліт”, а також актом лояльності щодо президента Польщі.

Качинський отримав орден князя Ярослава Мудрого II ступеня 1 червня 2022 року під час візиту польської урядової делегації до Києва. Нагороду йому вручив президент України Володимир Зеленський.

Тоді в Україні пояснювали, що відзнаку надали за постійну допомогу до та після початку повномасштабної війни, а також як знак вдячності “справжнім друзям і братам України”.

Окремо Качинський заявив, що Польща, на його думку, має почати блокувати наступні кластери переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Він стверджує, що раніше виступав за те, щоб не загострювати конфлікт з Україною, однак тепер вважає, що ситуацію “різко ескалує друга сторона”.

Качинський також згадав тему Волинської трагедії та назвав умови, які, на його думку, має виконати Україна. Серед них — визнання провини, вибачення, ексгумації та поховання всіх жертв.

“Це наші умови. Вони справді не є далекосяжними, але мають бути виконані”, — сказав він.

Водночас лідер PiS ще раз підкреслив, що висловлює власну думку, а не позицію партії, оскільки відповідного рішення партійні органи не ухвалювали.