“Це буде зовсім інша війна”: Лукашенко зробив нову заяву про Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався у Мінську з “представниками Зеленського” та передав через них попередження українському президенту.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на відео-заяву Лукашенка.

За словами Лукашенка, він нібито сказав українським представникам, що якщо Київ вважає можливим “так розмовляти” з Мінськом і “втягнути” Білорусь у війну, то має розуміти: характер війни може “миттєво змінитися”.

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“Це буде зовсім інша війна”, — заявив Лукашенко.

Водночас він стверджує, що Мінську “війна не потрібна” і що Білорусі нібито вистачає власної території, економіки та внутрішніх проблем.

“Хочуть миру — давайте домовлятися по суті. Нам війна не потрібна. Нам і земель вистачає, і економіки нашої вистачає, і проблем вистачає. Тому жодної конфронтації”, — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що “не треба гарячкувати”, кричати або намагатися діяти силовими методами, а закликав “домовлятися по-людськи”.

Заява Лукашенка пролунала на тлі посилення напруги між Києвом і Мінськом. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь має прибрати обладнання, яке, за словами української сторони, використовується Росією для наведення ударів по Україні.

Зеленський попереджав, що якщо Мінськ цього не зробить, Україна діятиме самостійно.

Білорусь із початку повномасштабного вторгнення залишається союзником Росії. У 2022 році російські війська використовували білоруську територію для наступу на Україну, а надалі Мінськ продовжував надавати Москві політичну та військово-логістичну підтримку.