“Угоди між США і Росією в Анкориджі не було”: Рубіо відповів на заяви Путіна про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було жодної угоди щодо України.

Про це Рубіо сказав журналістам у Манамі, Бахрейн, перед від’їздом із міжнародного аеропорту після дипломатичного візиту на Близький Схід.

Відповідаючи на запитання про те, що Росія звинувачує США у невиконанні нібито “домовленостей” або “розумінь”, досягнутих на Алясці, Рубіо заявив, що таких домовленостей не існувало.

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“В Алясці не було угоди. В Алясці була пропозиція, але не було угоди. Якби була угода, ми б мали кінець війни”, — сказав держсекретар США.

За словами Рубіо, Сполучені Штати залишаються готовими відігравати конструктивну роль у завершенні війни Росії проти України, якщо така роль буде можливою.

Він наголосив, що президент Дональд Трамп уже півтора року намагається сприяти завершенню війни, яка залишається кривавою і виснажливою насамперед для України, а дедалі більше — і для самої Росії.

Рубіо також зазначив, що війна щомісяця забирає життя десятків тисяч військових, більшість із яких, за його словами, є росіянами.

Держсекретар США підкреслив, що у Вашингтоні готові допомагати сторонам наблизитися до стійкого завершення війни, але домовленості між США та РФ в Анкориджі не було.

“Була пропозиція, зроблена в Алясці. Але це ніколи не було угодою ані Росії, ані США”, — заявив Рубіо.

Він також згадав публічно відомі вимоги Москви, зокрема претензії Росії на всю територію Донецької області.

Заява Рубіо пролунала після його дипломатичного візиту на Близький Схід. Під час поїздки держсекретар США обговорював з партнерами у Перській затоці потенційну тимчасову угоду між США та Іраном, питання регіональної безпеки, енергетичної стабільності та безпеки судноплавства.

Окремо Рубіо заявив, що США не підтримають жодних зборів чи “платежів” за використання міжнародних водних шляхів, зокрема у стратегічно важливих протоках.