BlueBird Tech представила новий детектор дронів “Чуйка 4.0”

Компанія BlueBird Tech представила нове покоління детектора дронів — “Чуйка 4.0”. Про це повідомили у компанії.

Інженери оснастили пристрій додатковим четвертим модулем, який дозволяє сканувати простір у новому діапазоні.

Тепер засіб радіоелектронної розвідки “Чуйка 4.0” працюватиме не лише у звичних діапазонах 1.2 ГГц, 3.3 ГГц та 5.8 ГГц. Пристрій українського виробництва також зможе виявляти ворожі дрони у вищому діапазоні — 6100–8600 МГц.

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Оновлена версія отримала модернізований корпус, додаткову батарею та четверту антену.

Нова генерація пристрою скануватиме весь діапазон частот за 4–8 секунд. На одному заряді “Чуйка 4.0” працюватиме до шести годин із додатковою батареєю та до двох годин без неї.

Потокове відео з перехопленого сигналу дрона пристрій виводить на кольоровий дисплей.

У BlueBird Tech зазначили, що постійно вдосконалюють “Чуйку” з урахуванням реального досвіду використання на фронті та у взаємодії з військовими.

“Війна та технології постійно змінюються, і інженери BlueBird Tech динамічно враховують ці зміни — у тісній взаємодії з військовими. Ми постійно вдосконалюємо “Чуйку”, враховуючи реальний досвід використання на фронті. Додавання нового діапазону дозволить виявляти ще більше типів безпілотників і забезпечить додатковий рівень ситуаційної обізнаності. Ключове ж завдання “Чуйки” залишається незмінним — завчасно попередити про загрозу та допомогти зберегти життя”, — заявили у компанії.

Детектор дронів “Чуйка 4.0” уже пройшов бойові випробування та готовий до продажів.