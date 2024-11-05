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У Генштабі назвали причину збою навігаційних систем на мобільних телефонах
5 Листопада 2024 18:05
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ппо, РЕБ
Елемент українського комплексу РЕБ "Нота" / Фото: Генштаб ЗСУ

Під час російських повітряних нападів можливі збої в роботі навігаційних систем та систем точного часу на мобільних телефонах.

Такі збої пов’язані із застосуванням GPS-спуфінгу для протидії ворогу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. 

Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися”, – пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі.


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