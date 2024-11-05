У Генштабі назвали причину збою навігаційних систем на мобільних телефонах

Під час російських повітряних нападів можливі збої в роботі навігаційних систем та систем точного часу на мобільних телефонах.

Такі збої пов’язані із застосуванням GPS-спуфінгу для протидії ворогу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися”, – пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генеральному штабі.