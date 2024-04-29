Defense One: Ще одна американська високоточна зброя стала жертвою російської РЕБ

Надані США високоточні боєприпаси зазнають невдачі в місії за місією в Україні, збиті російськими засобами радіоелектронної боротьби. У середу Пентагон повідомив про останню втрату, пише Defense One.

Нова наземна версія зброї класу “повітря-земля”, розроблена для України в стислі терміни, не змогла вразити цілі частково через російську електромагнітну війну, заявив Білл Лаплант, начальник відділу закупівель Пентагону, на заході, організованому аналітичним центром CSIS.

Лаплант припустив, що Україна, можливо, більше не зацікавлена в цій зброї. “Коли ви посилаєте людям, які борються за своє життя, щось, що просто не працює, вони спробують це тричі і просто відкинуть”, – сказав Лаплант.

За словами Брайана Кларка, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, зброя, про яку говорив Лаплант, дуже схожа на бомбу малого діаметру наземного базування (GLSDB), судячи з його опису.

Представник “Boeing” не підтвердив, що Лаплант мав на увазі GLSDB, але сказав, що компанія “тісно співпрацює з [Міністерством оборони] над удосконаленням спіральних можливостей системи наземного запуску SDB”. Спіралеподібне вдосконалення можливостей означає ітеративний процес розробки програмного забезпечення.

Дальність дії GLDSB становить 90 миль – це вдвічі більше, ніж дальність дії ракет керованої системи залпового вогню (GMRLS), які Україна раніше використовувала для руйнування російських логістичних центрів. Фінансування цієї зброї було затверджено в лютому 2023 року, і, за повідомленнями, Україна почала використовувати цю зброю в лютому 2024 року.

Зброя використовує GPS для навігації до цілей. Вона також має інерційну навігаційну систему, яка орієнтується на ціль, оцінюючи її положення за допомогою акселерометрів та інших пристроїв.

Але це не перша зброя з GPS-наведенням, яка стала жертвою російської РЕБ.

У березні в Конгресі старший науковий співробітник Інституту Гудзона Деніел Патт заявив, що система наведення снарядів “Excalibur” з GPS-наведенням “впала з 70 відсотків ефективності до 6 відсотків за кілька місяців, оскільки в Україні з’явилися нові механізми РЕБ”. Патт послався на роботу Джека Вотлінга, експерта аналітичного центру RUSI, який неодноразово відвідував Україну, щоб взяти інтерв’ю в українських командирів.

Минулої весни CNN повідомляла, що російські РЕБ також збивають з курсу ракети GMLRS. Ракети так само керуються за допомогою GPS. Росія також успішно застосовує засоби радіоелектронної боротьби проти керованих за допомогою GPS об’єднаних боєприпасів прямої дії (JDAM), які є модернізованими авіаційними бомбами.

Російська радіоелектронна війна проти “більш точних засобів США є викликом”, – заявив у грудні командувач Головної координаційної групи з надання допомоги США.

Кларк, посилаючись на презентацію українських солдатів, сказав, що росіяни використовують GPS-спойлери для скидання боєприпасів.

GPS-спойлери працюють, надсилаючи неправдиві дані про місцезнаходження на GPS-навігатори. Оскільки сигнали GPS слабкі, можна надіслати сильніший, фальшивий сигнал, який перекриє правильні дані. Росія використовує GPS-спуфи в Україні щонайменше з 2018 року. Але технологічний прогрес дозволяє дешево створювати спойлери, маючи лише програмно-визначений радіоприймач і програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

Зброя, проти якої працюють спуфери, аж ніяк не є дешевою. Ракета GMLRS коштує близько 160 000 доларів, в той час як постріл для “Excalibur” може коштувати до 100 000 доларів. GLDSB коштує близько 40 000 доларів.

Проте, за словами Кларка, ця зброя була розроблена ще до того, як було так легко встановлювати підроблені боєголовки. “Ви не бачили появи мініатюрних, потужних GPS-спуферів до останніх десяти років, тому що для цього потрібна була мікроелектроніка”, – сказав Кларк.

За словами Кларка, Росія наситила фронт засобами радіоелектронної боротьби. За його словами, системи РЕБ, що встановлюються на вантажівках і зосереджені, головним чином, на глушінні безпілотників, розташовані кожні шість-дев’ять миль на українській лінії фронту.

Але Україна могла б використовувати й інші американські боєприпаси, які не піддаються підробці GPS, додав Кларк, посилаючись на ракету “Harpoon”.

США також можуть надати більш складні боєприпаси, такі як JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), але Кларк відкинув цю можливість через їхню дальність дії. Адміністрація Байдена намагається обмежити використання Україною зброї більшої дальності, яка може бути спрямована безпосередньо на Росію.

Іншим рішенням може бути запуск зброї з літаків F-16. За словами Кларка, українські пілоти зараз запускають JDAMS з радянських літаків, які не можуть передавати навігаційні дані до JDAMS, в той час як F-16 можуть це робити. Українські пілоти тренуються на F-16 і будуть готові літати на них до кінця цього року.

Україна також може працювати над тим, щоб заглушити російські системи, додав Кларк. Росія здебільшого використовує аналог JDAM, КАБ, який також можна перенацілити, підмінивши його систему наведення.

А Україна “зараз розгортає деякі системи” для радіоелектронної боротьби проти супутникової навігації, сказав Кларк. Проте, оскільки Росія націлена на цивільне населення, “вони можуть не дуже перейматися тим, що їх підроблять”.