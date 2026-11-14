СБУ затримала офіцера ЗСУ, який вимагав хабарі за оформлення виплат військовим

На Дніпропетровщині затримали підполковника ЗСУ, якого підозрюють у вимаганні грошей із винагород підлеглих за знищення російської техніки. За даними слідства, офіцер вимагав 20% від суми виплат.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Затриманий обіймав посаду старшого офіцера групи вивчення та впровадження досвіду управління безпілотних систем однієї з військових частин ЗСУ.

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За матеріалами справи, підполковник обіцяв військовослужбовцям безперешкодно оформлювати документи для отримання грошових винагород за ураження російських цілей в обмін на частину цих коштів.

Загальна сума виплат, про які йдеться у справі, становила майже 2 млн гривень. Із них посадовець, за версією слідства, планував отримати близько 380 тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали офіцера поблизу пункту тимчасової дислокації українських військ після отримання всієї суми хабаря.

Операцію провели військова контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

Підполковнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини офіцеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводять за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.