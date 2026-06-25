        Суспільство

        У Сухопутних військах відреагували на публікації про можливе насильство у полку “Скеля”

        Сергій Бордовський
        25 Червня 2026 17:52
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        Бійці "Скелі" на шикуванні / Фото: 425 ОШП "Скеля"
        Бійці "Скелі" на шикуванні / Фото: 425 ОШП "Скеля"

        Сухопутні війська ЗСУ відреагували на оприлюднену в медіа інформацію щодо 425-го окремого штурмового полку “Скеля” та заявили, що наведені факти мають отримати належну правову перевірку.

        У командуванні наголосили, що жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного поводження або байдужості до життя і здоров’я військовослужбовців.

        За повідомленням Сухопутних військ, за фактами, викладеними у публікаціях, уже працюють уповноважені органи. Саме вони мають встановити обставини, відповідальних осіб і надати подіям правову оцінку.

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        Командування Сухопутних військ заявило, що тримає ситуацію на контролі та сприяє повній, об’єктивній і неупередженій перевірці. У самому полку “Скеля”, за даними командування, надають необхідну підтримку відповідним органам у межах законних процедур.

        Водночас у Сухопутних військах закликали не робити передчасних висновків до завершення перевірки. Там зазначили, що частина оприлюдненої інформації, за повідомленнями медіа, може стосуватися подій приблизно піврічної давності, тому збір і аналіз матеріалів потребують часу.

        “Сухопутні війська Збройних Сил України категорично не толерують порушення статутних норм, прав військовослужбовців, фактів насильства, знущань, приховування травм або ненадання медичної допомоги”, — йдеться в заяві.

        У командуванні наголосили, що в разі встановлення таких фактів уповноваженими органами мають бути ухвалені відповідні правові та управлінські рішення.

        Сухопутні війська також звернулися до військовослужбовців, їхніх родин і можливих свідків із закликом повідомляти про факти насильства, неналежного поводження, приховування травм або відмови в медичній допомозі до ВСП, ДБР, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію командування або офіційні канали полку.

        Медіа та суспільство у ЗСУ закликали керуватися фактами і правовими процедурами та не поширювати неперевірені твердження як встановлені обставини.


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