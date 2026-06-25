У Сухопутних військах відреагували на публікації про можливе насильство у полку “Скеля”

Сухопутні війська ЗСУ відреагували на оприлюднену в медіа інформацію щодо 425-го окремого штурмового полку “Скеля” та заявили, що наведені факти мають отримати належну правову перевірку.

У командуванні наголосили, що жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою для приниження, насильства, неналежного поводження або байдужості до життя і здоров’я військовослужбовців.

За повідомленням Сухопутних військ, за фактами, викладеними у публікаціях, уже працюють уповноважені органи. Саме вони мають встановити обставини, відповідальних осіб і надати подіям правову оцінку.

Реклама

Реклама

Командування Сухопутних військ заявило, що тримає ситуацію на контролі та сприяє повній, об’єктивній і неупередженій перевірці. У самому полку “Скеля”, за даними командування, надають необхідну підтримку відповідним органам у межах законних процедур.

Водночас у Сухопутних військах закликали не робити передчасних висновків до завершення перевірки. Там зазначили, що частина оприлюдненої інформації, за повідомленнями медіа, може стосуватися подій приблизно піврічної давності, тому збір і аналіз матеріалів потребують часу.

“Сухопутні війська Збройних Сил України категорично не толерують порушення статутних норм, прав військовослужбовців, фактів насильства, знущань, приховування травм або ненадання медичної допомоги”, — йдеться в заяві.

У командуванні наголосили, що в разі встановлення таких фактів уповноваженими органами мають бути ухвалені відповідні правові та управлінські рішення.

Сухопутні війська також звернулися до військовослужбовців, їхніх родин і можливих свідків із закликом повідомляти про факти насильства, неналежного поводження, приховування травм або відмови в медичній допомозі до ВСП, ДБР, Офісу військового омбудсмена, на гарячу лінію командування або офіційні канали полку.

Медіа та суспільство у ЗСУ закликали керуватися фактами і правовими процедурами та не поширювати неперевірені твердження як встановлені обставини.