Зеленський затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на Росію

Президент Володимир Зеленський затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресора, яка має спонукати Росію до завершення війни.

Про це глава держави повідомив після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності та результатів СБУ на фронті.

Окремо під час доповіді йшлося про роботу Центру спеціальних операцій “Альфа”.

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За словами Зеленського, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту українських позицій на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.

Президент зазначив, що ЦСО “Альфа” є лідером за результатами уражень особового складу та техніки російських окупаційних військ.

Також на нараді окремо обговорили виклики у сфері внутрішньої безпеки України.

Зеленський подякував СБУ за захист держави та українців.