У Запоріжжі після удару РФ загорілися 13 вантажівок і обладнання АЗС

Вдень 25 червня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару травмована одна людина, повідомили в ДСНС.
Постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється.
Через російську атаку сталося загоряння тринадцяти вантажних автомобілів, одного причепа та обладнання автозаправної станції.
Рятувальники ліквідували пожежу.
За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено скління магазину. Загоряння там не виникло.
На місці удару працювали всі екстрені служби міста.