У Запоріжжі після удару РФ загорілися 13 вантажівок і обладнання АЗС

Понад 1 млрд євро для енергетики і транспортний фонд: головні результати конференції у Гданську

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено скління магазину. Загоряння там не виникло.

Через російську атаку сталося загоряння тринадцяти вантажних автомобілів, одного причепа та обладнання автозаправної станції.