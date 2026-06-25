        Події

        У Запоріжжі після удару РФ загорілися 13 вантажівок і обладнання АЗС

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 20:35
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        В Запоріжжі внаслідок ворожого удару одна людина травмована / Фото: ДСНС
        В Запоріжжі внаслідок ворожого удару одна людина травмована / Фото: ДСНС

        Вдень 25 червня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару травмована одна людина, повідомили в ДСНС.

        Постраждалому надають усю необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється.

        Через російську атаку сталося загоряння тринадцяти вантажних автомобілів, одного причепа та обладнання автозаправної станції.

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        Рятувальники ліквідували пожежу.

        За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено скління магазину. Загоряння там не виникло.

        На місці удару працювали всі екстрені служби міста.


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