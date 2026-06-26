        Кримінал

        На Львівщині затримали митника, який брав “відкати” за розмитнення авто

        Сергій Бордовський
        26 Червня 2026 07:41
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        На Львівщині правоохоронці затримали начальника відділу митного оформлення одного з постів Львівської митниці, якого підозрюють в організації схеми “відкатів” за безперешкодне розмитнення автомобілів. Про це повідомили Національна поліція та Львівська обласна прокуратура.

        Митник на Львівщині вимагав гроші за безперешкодне оформлення авто зі США / Фото: Прокуратура

        За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представників компаній-імпортерів за ввезення автомобілів зі США через країни Євросоюзу в Україну.

        У прокуратурі повідомили, що спочатку “тариф” становив 50 доларів за кожне авто, оформлене на підконтрольному митнику посту. Згодом сума зросла до 60 доларів за автомобіль.

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        У разі відмови платити, за версією слідства, митник погрожував створювати штучні перешкоди під час розмитнення транспортних засобів.

        Правоохоронці задокументували, що впродовж травня — червня посадовець “допоміг” оформити 61 автомобіль і отримав загалом 3660 доларів неправомірної вигоди.

        За даними Нацполіції, у травні митник отримав перший “транш” — 780 доларів за те, щоб не створювати перешкод під час оформлення 13 автомобілів.

        24 червня правоохоронці затримали посадовця одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди — 2880 доларів за безперешкодне митне оформлення ще 48 автівок.

        Затримання провели слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

        Митнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

        Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

        Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

        Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.


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