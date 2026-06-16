У колишнього керівника Рівненської митниці хочуть конфіскувати майно на майже 9 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов’язків начальника Рівненської митниці та їх стягнення в дохід держави.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Будинок, квартира та Volkswagen: у ексмитника хочуть вилучити активи через суд / Фото: ДБР

У ДБР зазначили, що позов ґрунтується на матеріалах, зібраних спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції.

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Йдеться про житловий будинок із земельною ділянкою у Рівному, частку будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища, квартиру, автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року випуску, а також кошти, отримані від продажу частини нерухомого майна.

За даними слідства, частину активів було оформлено на близьких родичів посадовця — матір та тещу. Водночас зібрані матеріали, як стверджують правоохоронці, свідчать, що фактично користувався та розпоряджався цим майном саме він.

Загальна вартість виявлених активів перевищує 10,5 млн гривень. Водночас аналіз доходів і витрат колишнього посадовця та членів його сім’ї, за даними ДБР, засвідчив відсутність законних джерел для набуття майна на суму майже 9 млн гривень.

Крім того, правоохоронці встановили, що протягом 2020–2025 років посадовець систематично здійснював операції з купівлі та продажу рухомого й нерухомого майна. За результатами перевірки виявлено 13 таких об’єктів.

У ДБР стверджують, що майно оформлювалося за цінами, суттєво нижчими за ринкові, а згодом продавалося вже за реальною вартістю.

Для запобігання відчуженню активів суд наклав на них арешт.

Остаточне рішення щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави ухвалюватиме суд.