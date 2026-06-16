“Списати” з армії — $23 тис., виїзд за кордон — $20 тис.: правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів

Правоохоронці викрили одразу три схеми, пов’язані з ухиленням від мобілізації та незаконним виїздом за кордон. Фігурантами справ стали військовослужбовець на Одещині, посадовець районного ТЦК на Кіровоградщині та організатор незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.

ВЛК, ТЦК та втеча за кордон: правоохоронці викрили три нові схеми для ухилянтів / Фото: Прокуратура

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Перший випадок зафіксували на Одещині. За даними слідства, 33-річний офіцер батальйону резерву запропонував військовослужбовцю допомогу в повторному проходженні військово-лікарської комісії та отриманні висновку про непридатність до служби.

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За свої послуги він вимагав 23 тисячі доларів США, запевняючи, що може вплинути на посадовців ВЛК для скасування попереднього рішення та ухвалення нового висновку. Підозрюваного затримали під час отримання грошей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Ще одну схему викрили на Кіровоградщині. За версією слідства, командир відділення охорони одного з районних ТЦК та СП пропонував військовозобов’язаним дистанційно змінювати місце військового обліку в електронній базі без особистого відвідування територіального центру комплектування.

Вартість такої «послуги» становила 2 тисячі доларів з людини. Під час отримання 4 тисяч доларів за двох «клієнтів» посадовця затримали правоохоронці. Суд відправив його під варту з альтернативою застави у розмірі 266 240 гривень, яку він сплатив.

Третя схема діяла на Одещині. Слідчі вважають, що 26-річний чоловік пропонував військовозобов’язаним організувати виїзд з України за 20 тисяч доларів США. Він обіцяв забезпечити безперешкодний перетин кордону через офіційний пункт пропуску та навіть проставлення відповідних відміток у закордонному паспорті.

Однак після отримання авансу підозрюваний повіз «клієнта» не до пункту пропуску, а в напрямку незаконного маршруту перетину кордону. Там його затримали правоохоронці.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень, яку він також сплатив.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до організації схем. За інкримінованими статтями фігурантам загрожує до 8, 10 років позбавлення волі або інша відповідальність, передбачена законодавством.