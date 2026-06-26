У Сумах дрон влучив у дах багатоповерхівки: ДСНС евакуювала близько 40 мешканців

У Сумах російські безпілотники влучили у 9-поверховий житловий будинок та по території стоянки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців багатоповерхівки, повідомила ДСНС Сумщини.

У Сумах після ударів дронів горіли дах багатоповерхівки та автомобіль / Фото: ДСНС

За даними рятувальників, один з ударних БпЛА влучив у покрівлю 9-поверхового житлового будинку.

На даху багатоповерхівки виникли осередки горіння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

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Під час роботи на місці удару рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

Також у Сумах ворожий безпілотник влучив по території стоянки.

Унаслідок атаки загорівся легковий автомобіль. Ще близько 10 транспортних засобів зазнали пошкоджень.

Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню та ліквідували пожежу.

За інформацією ДСНС, повідомлень про травмованих не надходило.