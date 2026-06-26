Атака біля Оману зірвала операцію ООН із виведення суден з Ормузької протоки

Міжнародна морська організація ООН тимчасово призупинила операцію із супроводу суден через Ормузьку протоку після повідомлення про атаку на вантажне судно біля Оману. Про це пише Reuters.

За даними британського військово-морського агентства UKMTO, вантажне судно повідомило, що поблизу Оману в нього влучив снаряд. Це сталося через кілька годин після того, як Тегеран попередив судна не користуватися маршрутами, які не були погоджені Іраном.

Двоє американських посадовців заявили Reuters, що по судну відкрив вогонь Іран. Водночас іранська Адміністрація протоки Перської затоки, створена Тегераном для управління заявками на проходження суден через протоку, заявила, що безпечний прохід не гарантується для суден, які рухаються поза визначеними Іраном маршрутами.

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“Наслідки проходження несанкціонованими маршрутами є відповідальністю власника, оператора та капітана судна”, — заявили в іранській структурі.

За даними джерел Reuters, ідеться про судно Ever Lovely під прапором Сінгапуру. Одне з джерел у сфері безпеки припустило, що воно могло бути атаковане дроном.

Уряд США одразу не коментував інцидент. Раніше президент Дональд Трамп попереджав, що якщо Іран не виконуватиме домовленість, спрямовану на завершення війни та відновлення проходу через протоку, США можуть знову повернутися до ударів по Ірану.

Міжнародна морська організація допомагала вивести з Ормузької протоки сотні суден і тисячі моряків, які залишалися там заблокованими місяцями після початку війни наприкінці лютого.

Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що організація вирішила тимчасово призупинити реалізацію операції, щоб повторно підтвердити наявність необхідних гарантій безпеки для суден у списку евакуації та всіх кораблів у регіоні.

В IMO уточнили, що судно, яке стало об’єктом імовірної атаки, не входило до евакуаційної програми.

Операцію із виведення суден запустили у вівторок. Вона передбачала добровільний вихід кораблів і екіпажів із Перської затоки двома маршрутами — через іранські води та через оманські води — під наглядом США.

Після повідомлень про атаку еталонні ціни на нафту зросли приблизно на 2%. Аналітики пов’язали це з новими побоюваннями щодо того, скільки часу знадобиться для повернення нафтових потоків із Перської затоки до нормального рівня.

Інцидент біля Оману знову загострив питання майбутнього контролю Ірану над Ормузькою протокою. До конфлікту через неї проходила приблизно п’ята частина світових щоденних поставок нафти та скрапленого природного газу.

Держсекретар США Марко Рубіо, завершуючи тур країнами Перської затоки, заявив, що якщо Іран погрожуватиме суднам у протоці або блокуватиме їх, “у нас буде проблема”.

Водночас Тегеран дає зрозуміти, що й надалі претендуватиме на контроль над проходом через протоку. Корпус вартових ісламської революції заявив, що безпечний прохід можливий лише маршрутами, визначеними Іраном, і пообіцяв діяти проти суден, які не виконуватимуть ці вимоги.

За даними британської компанії морської безпеки Ambrey, у четвер Корпус вартових ісламської революції також наказав двом суднам під прапором Панами змінити курс.